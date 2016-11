History 21:05 bis 21:50 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Schlamperei USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die ohnehin unterbesetzte Rygaard-Crew kämpft gegen die Elemente, als die Temperaturen steigen und ein gewaltiger Waldbrand über den Berg hereinbricht. Joe wird weiterhin von seiner Verletzung geplagt und der leichteste Teil des Jobs könnte sich schon als zu schwer für die Papac-Crew erweisen. Unterdessen hat Greg vielleicht den Jackpot geknackt, als er einen extrem seltenen Zwillingsstamm aus dem St. John's River zieht, während Shelby seinen zuverlässigen Sumpf-Buggy benutzt, um in einem verzweifelten Versuch einen neuen Kunden zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Anderson (Himself - Rygaard Logging) Thom Beers (Narrator) Greg Chapman (Himself - Owner Chapman Logging) Mike Coats (Himself - Papac Alaska Logging) Jason Garman (Himself - Papac Alaska Logging) Fernando Gonzalez (Himself - Rygaard Logging) Joe Linderborg (Himself - Papac Alaska Logging) Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12