History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Durch Mark und Bein USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Holzfäller sind zurück, um den tödlichsten Job Nordamerikas anzugehen. Gabe sieht sich der härtesten Herausforderung seiner Karriere gegenüber. Er kämpft darum, das Familienunternehmen ohne seinen Vater Craig am Laufen zu halten, der aus Verletzungsgründen aufgehört hat. Papac Alaska nimmt auf einer entfernten bergigen Insel den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte in Angriff. Greg will nach einem verlorenen Zug suchen, sofern er es finanzieren kann, während Shelby eine unmögliche Aufgabe für einen zahlungskräftigen Kunden annimmt, die ihm über den Kopf zu wachsen droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Anderson (Himself - Rygaard Logging) Thom Beers (Narrator) Chris Bodet (Himself - Log Buyer) Greg Chapman (Himself - Owner Chapman Logging) Mike Coats (Himself - Papac Alaska Logging) Shawn Henson (Himself - Rygaard Logging) Joe Linderborg (Himself - Papac Alaska Logging) Originaltitel: Ax Men Musik: Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12