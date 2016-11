History 14:45 bis 15:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Mutierte Wölfe USA 2015 Stereo 16:9 Merken In einer Region Alaskas, in der viele Personen als vermisst gemeldet werden, wurde eine monströse Bestie gesehen. Überlebende eines Angriffs sprechen von einem gewaltigen wolfsähnlichen Biest mit Bärenklauen. Es ist unklar, ob es sich um einen mutierten Bär, einen übergroßen Wolf oder eine Kreuzung zwischen beidem handelt. Fossile Funde zeigen, dass eine Mischung zwischen Wolf und Bär einst in dieser Gegend existiert haben soll. Das Team untersucht, ob es ein überlebender Abkömmling dieser Linie sein könnte oder eine neue Kreuzung das Alaska-Dreieck terrorisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16