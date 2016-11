ARTE 22:00 bis 22:55 Dokumentation Gottfried Wilhelm Leibniz Auf der Suche nach der Weltformel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Im November 2016 jährt sich der Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz zum 300. Mal. Seine visionäre Kraft zum Guten für "die beste aller möglichen Welten", wie er sie beschreibt, hat ihn zeitlebens angetrieben. Ohne seine grundlegenden Überlegungen zum binären Zahlensystem, von Null und Eins, und der Infinitesimalrechnung wären die Online-Imperien von Google und Facebook vermutlich nicht möglich. 300 Jahre vor einer globalisierten Kommunikation und lange vor Facebook und Instagram hatte Leibniz "Freunde" in aller Welt mehr als 1.300 Briefpartner. Für den Kulturwissenschaftler Joseph Vogl von der Humboldt-Universität zu Berlin hatte Leibniz' Arbeitsweise etwas von einer "informationsverarbeitenden Maschine". In Hannover, wo Leibniz 40 Jahre lang am Hof des Herzogs als Bibliothekar und Berater tätig war, liegt ein Großteil seines Nachlasses. Leibniz hat in seinem Leben so viel geschrieben, dass bislang nur ein Teil der insgesamt 200.000 Seiten erfasst und herausgegeben wurde. Voraussichtlich erst im Jahr 2055 wird alles ediert sein. Wer war dieser Gottfried Wilhelm Leibniz, der von sich selbst sagte: "Wer mich nur aus meinen veröffentlichten Schriften kennt, der kennt mich nicht"? Der Film macht sich auf die Suche nach dem Menschen Leibniz. Die Dokumentation porträtiert das Genie Leibniz in seiner Zeit und holt ihn immer wieder in unsere Gegenwart. Dabei kommen unterschiedliche Personen zu Wort, deren Arbeit ohne Leibniz nicht denkbar wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gottfried Wilhelm Leibniz Regie: Holger Preuße