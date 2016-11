ARTE 20:15 bis 22:00 Thriller Liebe ist das perfekte Verbrechen F, CH 2013 2016-12-08 00:20 Stereo 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Ausgeklügelter Erotikthriller aus Frankreich - Literaturprofessor Marc (Mathieu Amalric) lockt seine Studentinnen gerne zum „privaten Nachhilfeunterricht“ in sein Chalet in den Bergen. Da verschwindet seine letzte Eroberung spurlos. – Tiefschwarzes Kriminaldrama mit Bond-Bösewicht Mathieu Amalric in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Amalric (Marc) Karin Viard (Marianne) Maïwenn (Anna) Sara Forestier (Annie) Denis Podalydès (Richard) Marion Duval (Barbara) Pierre Maillard (Marinelli) Originaltitel: L'amour est un crime parfait Regie: Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu Drehbuch: Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu Kamera: Guillaume Deffontaines Musik: Caravaggio Altersempfehlung: ab 12