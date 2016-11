ARTE 15:25 bis 15:50 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Bolivien - Der Altiplano USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Altiplano zählt zu den unwirtlichsten Gegenden der Erde. Diese nur schwer zugängliche Hochebene in Bolivien wirkt wie eine Mondlandschaft, in der die Zeit stehengeblieben ist. Die abflusslose Hochebene erstreckt sich von Südost-Peru nach West-Bolivien und liegt zwischen den Hochgebirgsketten der westlichen und der östlichen Anden. Der Altiplano ist eines der größten und faszinierendsten Ökosysteme dieses Gebirges. Art Wolfe erkundet das Gebiet mit dem Biologen David Ricaldi. Zum einen beeindruckt die enorme Weite der Landschaft mit ihren schneebedeckten Bergen, zum anderen ist sie voller Leben. Zu ihren Attraktionen gehören eine einzigartige Salzwüste, eine goldschimmernde Kakteeninsel, leuchtend rote Seen, Vulkane samt heißen Quellen und Geysire sowie ein Himmel von nahezu unwirklicher Farbe. Art Wolfe stellt sich unter anderem der Herausforderung, Flamingos zu fotografieren - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer, Sean White Musik: Jeffrey Beecher