Gnadenlose Killer

Nach menschlichen Moralmaßstäben beurteilt erscheint das Verhalten von Raubtieren oft brutal, ja blutrünstig - doch diese Maßstäbe haben hier keinen Platz: dient ihr Verhalten doch einzig und allein dem Zweck, sich fortzupflanzen und den Fortbestand des eigenen genetischen Erbes zu sichern. Das gilt auch für die Art und Weise, wie Löwenrudel organisiert sind: Drei bis vier ausgewachsene Männchen führen die Weibchen des Rudels an und vertreiben ihre männlichen Nachkommen, sobald diese nach zwei bis drei Jahren die Geschlechtsreife erreicht haben. Die halbwüchsigen Löwen müssen sich ein eigenes Rudel suchen, in das sie aufgenommen werden. Doch die Möglichkeit, vom Jagderfolg der Gemeinschaft zu profitieren und sich fortpflanzen zu können, gibt es nicht umsonst - der Neuankömmling muss sich erst gegen die alteingesessenen Männchen durchsetzen. Diese Kämpfe werden mit aller Brutalität ausgetragen, und nicht selten bleiben bei den blutigen Auseinandersetzungen Tiere auf der Strecke...

Originaltitel: Brutal Killers