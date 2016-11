National Geographic Wildlife 15:15 bis 16:05 Dokumentation Die Geheimnisse des Mittelmeers USA 2010 2016-12-01 08:00 Stereo 16:9 Merken Das Mittelmeer - Europas Ferienparadies Nummer eins! Sonnenanbeter, Wasserfans und Naturliebhaber kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten. Was sich unter dem kristallklaren Wasser am Meeresboden für Schätze verbergen, wissen allerdings die wenigsten. Neben Barrakudas, Schwertfischen, Delfinen und Walen leben hier unterschiedlichste Quallen und Schalentiere. Über 10.000 bislang identifizierten Arten bietet das Mittelmeer ein Zuhause. Doch so einzigartig dieses Ökosystem ist, so fragil ist es auch: Durch den rücksichtslosen Massentourismus und die Überfischung ist die Unterwasserwelt des Mittelmeeres ernsthaft in Gefahr. Biologe Dr. Enric Sala und Meeresschützer Pierre-Yves Cousteau, Sohn des berühmten Ozeanforschers Jacques-Yves Cousteau, begeben sich auf eine Unterwasserexpedition der besonderen Art. Ihr Ziel: Geheimnisse am Meeresboden zu ergründen und gleichzeitig die Veränderungen seit den 40er Jahren zu dokumentieren, als Cousteaus Vater mit der Unterwasserfilmerei begonnen hatte. Die Ergebnisse, die sie dabei zu Tage fördern, sind ebenso faszinierend wie erschreckend... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Mediterranean