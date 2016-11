National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:30 Dokumentation Geheimakte Wildnis Der Strand der Haie USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Cotswolds, Großbritannien: Hier, im Herzen Englands, wird das Landschaftsbild von saftigen grünen Hügeln und heckengesäumten Weiden dominiert, auf denen Schafe friedlich weiden. Kaum vorstellbar, dass etwas diese Idylle stören könnte. Doch in letzter Zeit tauchen immer wieder Tierkadaver auf, die Verletzungen am Hals aufweisen. Auch mehren sich Augenzeugenberichte, nach denen eine unheimliche schwarze Kreatur, ähnlich einer großen Raubkatze, in der Gegend herumstrolchen soll. Auch der Surfer-Hot-Spot New Smyrna Beach in Florida birgt ein dunkles Geheimnis: Haie! Ihre Migrationsroute führt unmittelbar entlang der Küste, wo in wenigen Metern Entfernung Surfer auf ihren Brettern stehen und Touristen baden. Ein gefährliches Vergnügen, denn immer wieder kommt es zu Attacken auf Menschen - und ganze sieben Prozent aller Haiangriffe ereignen sich am New Smyrna Beach! Warum ausgerechnet hier? In Red Rym, Wyoming, bereitet den Bewohnern ein anderes Phänomen Sorgen: Ohne erkennbaren Grund fallen die sonst so zähen Elche neuerdings einfach um - entweder sind sie tot oder gelähmt. Eine mysteriöse Krankheit muss die Ursache sein, aber es gibt keinerlei Anzeichen. Nur der Urin der Tiere hat eine auffällige orange Farbe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Case Files

