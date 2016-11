Disney XD 18:25 bis 18:45 SciFi-Serie S3 - Gemeinsam stärker Bionisch-Olympische Spiele USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Olivers Lieblingsathlet und Gewichtheber Clutch ist in der Stadt und die Fans haben die Möglichkeit ihn zu treffen. Als jedoch Clutch zur Unterstützung beim Gewichtheben Kaz auswählt, ist Oliver sehr enttäuscht. Währenddessen nimmt Bob mit seinen bionischen Superkräften an den Mini-Olympischen Spielen teil. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Lab Rats: Elite Force Regie: Hal Sparks Drehbuch: Jason Dorris Altersempfehlung: ab 6