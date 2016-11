Disney XD 00:25 bis 00:35 Trickserie Phineas und Ferb Das verlorene Amulett USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem das Archäologen-Duo Ohio Flynn und Rhode Island Fletcher das Amulett von Juatchadoon gefunden haben, reisen sie nach Amerika, um Isabella, einer Jungfrau in Not, zu helfen, den verborgenen Tempel von Juatchadoon und ihre verschwundene Mutter zu finden. Der böse Dr. Doofenschmirtz hat allerdings ganz andere Pläne mit dem sagenhaften Amulett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh