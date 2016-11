Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Die rebellischen Generäle / Wer braucht Hilfe? USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Sylvia schließt sich einer Gruppe Superhelden an. Bei der ersten Mission bekommt auch Wander eine Aufgabe zugeteilt. (b) Wander ist verzweifelt. Scheinbar braucht niemand seine Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Aaron Springer