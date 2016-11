Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Der einsame Superheld USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Isabella will ein Reporter-Abzeichen machen und über Phineas und Ferb berichten. Die beiden haben eine Skateboard Hindernis Bahn gebaut, die allerdings zu gefährlich ist. Deshalb bauen sie einen super Anzug, der sogar fliegen kann. Doch bevor sie Isabella davon erzählen können, müssen sie Baljeet retten. Isabella, die nicht weiß, dass Phineas & Ferb in dem Anzug stecken, berichtet über den "geheimnisvollen Superhelden" und gibt ihm den Namen 'Piepmatz'. Doch kein Superheld ohne Bösewicht - 'Khaka Peü Peü'. Er will verhindern, dass irgendwer in Danville Spaß hat. Isabella will ein Reporter-Abzeichen machen und über Phineas und Ferb berichten. Die beiden haben eine Skateboard Hindernis Bahn gebaut, die allerdings zu gefährlich ist. Deshalb bauen sie einen super Anzug, der sogar fliegen kann. Doch bevor sie Isabella davon erzählen können, müssen sie Baljeet retten. Isabella, die nicht weiß, dass Phineas & Ferb in dem Anzug stecken, berichtet über den "geheimnisvollen Superhelden" und gibt ihm den Namen "Piepmatz". Doch kein Superheld ohne Bösewicht - "Khaka Peü Peü". Er will verhindern, dass irgendwer in Danville Spaß hat. Er verbündet sich mit Candace, der "Gefahraffe", die so ihre Brüder auffliegen lassen will. Phineas und Ferb können "Khaka Peü Peü" als "Piepmatz" aufhalten, bevor er allzu großes Unheil anrichtet. Isabella hat ihre Story und verzeiht Phineas, der seine Identität vor ihr geheim halten musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Jeff Swampy Marsh, Dan Povenmire Drehbuch: Jon Colton Barry, Piero Piluso, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire