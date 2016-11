Disney XD 09:05 bis 09:25 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Bionische Filmstars (1) USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Douglas erzählt das seine alte College-Liebe Giselle Vickers, jetzt eine große Regisseurin ist und einen Film drehen möchte, der auf dem Leben von Adam, Bree und Chase beruht. Doch als sie auf der Insel auftaucht, wird schnell klar, dass sie hinter etwas anderem her ist: dem Bauplan von Chase's Chip. Den möchte sie in ihre Androiden einbauen, um sie mächtiger und stärker zu machen als alle bionischen Super-Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Hal Sparks (Donald Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Leo Howard (Troy West) Originaltitel: Lab Rats Regie: Victor Gonzalez Drehbuch: Hayes Jackson Musik: Bert Selen