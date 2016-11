National Geographic 12:10 bis 13:00 Dokumentation High Tech Inside Der Super-Tower GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Richard Hammond reist nach Dubai, um sich eines der größten und mit Sicherheit das am auffälligsten gestaltete Hotel der Welt anzuschauen: das Burj al Arab, den "Turm der Araber". Das 321 Meter hohe Gebäude wurde in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 300 Meter vor der ursprünglichen Küstenlinie auf einer eigens angeschütteten künstlichen Insel errichtet. Dabei erinnert es in der Form an ein traditionelles arabisches Segelschiff. Heute gilt dieses architektonische Wunderwerk als Wahrzeichen Dubais. Richard Hammond blickt hinter die Kulissen aus Marmor und Blattgold. Er will wissen, welche technischen Voraussetzungen den Burj al Arab überhaupt erst möglich gemacht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Hammond (Himself - Presenter) Doug King (Himself) Mike McNichols (Himself) Tom Mullin (Himself - Manchester University) Moderation: Richard Hammond Originaltitel: Engineering Connections Regie: Jake Cardew