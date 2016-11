Syfy 03:15 bis 04:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Trekors Prophezeiung USA 1995 Stereo 16:9 Merken Eine alte bajoranische Prophezeiung warnt vor drei "Vipern", die für Bajor Unheil bringen. Als drei cardassianische Wissenschaftlerinnen ein Relais auf der Station installieren sollen, ist Kira überzeugt, dass die Prophezeiung eintreten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: Martin A. Winer, David S. Cohen Kamera: Jonathan West