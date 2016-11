Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Warnung CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Teyla sieht in rätselhaften Visionen die Geister der bei dem Angriff der Replikatoren getöteten Antiker. Die haben offenbar eine Botschaft für das Stargate-Team. Doch die Athosianerin kann die Nachricht nicht genau entschlüsseln. Plötzlich tauchen auch noch zahlreiche Wale vor der Stadt auf. Noch kann sich keiner erklären, wie die Rufe der riesigen Tiere mit Teylas Visionen in Verbindung stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Carl Binder Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12