Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Motiv der Propheten USA 1995 Stereo 16:9 Quark erhält Besuch vom großen Nagus Zek, dem Oberhaupt aller Ferengi. Zu Quarks Entsetzen hat sich der Nagus völlig verändert und verhält sich geradezu menschlich. Er will sogar einen Wohltätigkeitsverein gründen. Quark ist klar: Der Nagus muss schwer krank sein. Er geht der Sache nach und findet heraus, dass offenbar die Wurmlochwesen etwas mit Zeks Veränderung zu tun haben. Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Rene Auberjonois Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy