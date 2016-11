Entsetzt stellt Troi (Marina Sirtis) fest, dass ihre Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, nachlässt. Zeitgleich spüren die Sensoren der Enterprise merkwürdige Kreaturen auf und das Schiff gerät in ein Gravitationsfeld dieser Wesen. Es gelingt der Crew nicht, mit den unbekannten Wesen zu kommunizieren und zu allem Übel bewegt sich die Enterprise mit hoher Geschwindigkeit auf ein kosmisches Band zu, das das Schiff und seine ganze Besatzung vernichten könnte. In Google-Kalender eintragen