Kinowelt 13:40 bis 15:45 Drama Twice Born I, E 2012 16:9 Gemma hat die Erinnerungen an den Balkankrieg verdrängt, aber als sie ihren Sohn im Teenager-Alter nach Sarajevo mitnimmt, um einen alten Freund zu treffen, kommt alles wieder hoch. Sie erinnert sich an den Kriegsfotografen Diego, in den sie sich verliebt hat. Es war eine feurige und leidenschaftliche Romanze, die folgte, aber das Schicksal nahm seinen Lauf. Gemma war unfruchtbar, die so gewünschten gemeinsamen Kinder ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wer, so fragt sich Gemmas Sohn nun, war dann seine leibliche Mutter? "Penélope Cruz raubt uns in diesem Film den Atem" (Quelle: Bild.de) Schauspieler: Penélope Cruz (Gemma) Emile Hirsch (Diego) Adnan Haskovic (Gojco) Jane Birkin (Psychologin) Saadet Aksoy (Aska) Pietro Castellitto (Pietro) Mira Furlan (Velida) Originaltitel: Venuto al mondo Regie: Sergio Castellitto Drehbuch: Margaret Mazzantini, Sergio Castellitto Kamera: Gianfilippo Corticelli Musik: Eduardo Cruz Altersempfehlung: ab 16