13th Street 00:10 bis 00:55 Krimiserie Law & Order Sektenterror USA 2008 Stereo 16:9 Merken Als die Schriftstellerin Sofia Cameron in ihrem Auto erschossen aufgefunden wird, sieht zunächst alles nach einem Selbstmord aus. Sofias Mann Bradley ist allerdings davon überzeugt, dass eine Sekte namens Systemotics die Schuld an ihrem Tod trägt. Ein Motiv hätte die Sekte, denn Sophia drohte damit, die Anführer für den Tod eines Babys zur Rechenschaft zu ziehen, das nach einem Reinigungsritual starb. Doch das Blatt wendet sich und plötzlich wird Bradley zum Angeklagten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Nicki Aycox (Kate Westwood) Originaltitel: Law & Order Regie: Tim Hunter Drehbuch: Richard Sweren Kamera: William Klayer Musik: Mike Post