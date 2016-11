13th Street 17:50 bis 18:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der Weg der Wellen USA 2008 Stereo 16:9 Merken Don (Rob Morrow) ist schockiert, als er vom Tod seines Freundes Nathan (Brad Gerlach) erfährt. Der Ex-Profi-Surfer wurde tot auf seinem Surfbrett treibend gefunden. Don findet schnell heraus, dass es kein tödlicher Unfall war, sondern Mord. Nathan war Parkranger auf Channel Islands, einem Naturschutz- und Meeresreservat. Aus diesem Gebiet taucht in L.A. plötzlich Marihuana auf. Musste Nathan sterben, weil die Betreiber der Marihuana-Plantage eine Bedrohung in ihm sahen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Dylan Bruno (Colby Granger) Sophina Brown (Nikki Betancourt) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Originaltitel: Numb3rs Regie: Emilio Estevez Drehbuch: Steve Hawk Kamera: Ronald Victor Garcia Musik: Charlie Clouser