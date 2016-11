13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Law & Order Streik - und Streitverhältnisse USA 2008 Stereo 16:9 Merken Beim Streik der städtischen Rechtshilfe bewachte Rechtsberater Frank Dresner das Gerichtsgebäude als Streikposten - ein tödliches Engagement. Er wird von einem Auto angefahren und stirbt sofort. Eine Spur führt die Ermittler zu Ted Sanderson, der neun Jahre lang unschuldig in Haft saß, weil er des Mordes an seiner Frau beschuldigt wurde. Wollte er sich mit der Tat beim Gericht für die unsaubere Beweisführung rächen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Brad William Henke (Ted Sanderson) Originaltitel: Law & Order Regie: Marisol Torres Drehbuch: William N. Fordes, David Slack Kamera: William Klayer Musik: Mike Post