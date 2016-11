13th Street 12:10 bis 13:00 Krimiserie Navy CIS Aktion und Reaktion USA 2016 Stereo 16:9 Merken Megan, die Tochter des Secretary of the Navy, Sarah Porter, wurde entführt. Porter ist ausser sich vor Sorge. Gibbs und sein Team beginnen mit der Ermittlung, in die auch FBI-Agent Fornell eingebunden ist. Sie finden heraus, dass ein ehemaliger Söldner, der für ein privates Militärunternehmen gearbeitet hat, Rache üben will, weil er Porter für seine Entlassung verantwortlich macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Jennifer Corbett Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12