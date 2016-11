Zee.One 22:45 bis 01:30 Actionfilm Bang Bang IND 2014 20 40 60 80 100 Merken Harleen (Katrina Kaif) ist noch immer auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Die unauffällige Bankangestellte staunt also nicht schlecht, als sich beim Blind Date Rajveer (Hrithik Roshan) an ihren Tisch setzt: Er ist charmant, gebildet und wahnsinnig gutaussehend - der absolute Volltreffer! Doch bevor sie sich's versieht, steckt sie mit ihm in einer Verfolgungsjagd rund um den Globus. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft gerät das Paar in wilde Schießereien, flüchtet mit halsbrecherischen Stunts und durchlebt allerlei adrenalingeschwängerten Irrsinn. Dabei ist Harleen nur einer Frage auf der Spur: Wer ist dieser mysteriöse Traummann wirklich? Regisseur Siddharth Anand (LIEBE AUF UMWEGEN - BACHNA AE HASEENO) schickt die Bollywood-Superstars Hrithik Roshan (IN GUTEN WIE IN SCHWEREN TAGEN - KABHI KHUSHI KABHIE GHAM) und Katrina Kaif (SOLANG ICH LEBE - JAB TAK HAI JAAN) in ein aberwitziges Action-Spektakel der Sonderklasse, in dem die Romantik nicht zu kurz kommt und stets Zeit für opulente Tanzeinlagen bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hrithik Roshan (Rajveer Nanda) Katrina Kaif (Harleen Sahani) Danny Denzongpa (Omar Zafar) Pavan Raj Malhotra (Zorawar Kalwa) Javed Jaffrey (Hamid Gul) Jimmy Shergill (Colonel Viren Nanda) Vikram Gokhale (ISS Chief Narayanan) Originaltitel: Bang Bang Regie: Siddharth Anand Drehbuch: Sujoy Ghosh, Suresh Nair Kamera: Sunil Patel Musik: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 16