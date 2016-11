Zee.One 10:45 bis 12:35 Drama Super Nani IND 2014 20 40 60 80 100 Merken Tagaus, tagein organisiert Bharti klaglos den Haushalt für ihren Mann, ihre zwei Kinder und ihre Schwiegertochter Astha. Sie kocht, putzt, wäscht, ist stets hilfsbereit und akzeptiert fraglos alle Entscheidungen ihres Mannes. Trotzdem hat dieser kein Wort der Anerkennung für sie übrig und behandelt sie nicht besser als eine Dienstmagd. Eines Tages kommt Mann, Bhartis Enkel aus den USA, zu Besuch. Entsetzt beobachtet er, wie selbstverständlich und respektlos Bhartis Familie sie behandelt und beschließt, seiner Großmutter aus dieser Existenz herauszuhelfen. Kurzentschlossen meldet er sie in einer Modellagentur an, nachdem er sie mit der Hilfe einer Freundin zu einer modernen Frau umgestylt hat. Tatsächlich besteht sofort Interesse an Bharti. Rasch nimmt sie ein Agent unter Vertrag. Bharti hat plötzlich mehr Erfolg als sonst eines ihrer Familienmitglieder, sehnt sich aber nach wie vor nach einer harmonischen Beziehung zu ihren Lieben. Daheim zieht unterdessen das Chaos ein, kaum, dass Bharti nicht mehr zur Verfügung steht. Astha soll nun den Haushalt übernehmen. Doch mit dem Beispiel ihrer Schwiegermutter vor Augen, ist sie so schnell nicht mehr bereit, alle Demütigungen zu ertragen. Wird Bharti es schaffen, ihren Mann zur Einsicht zu zwingen und zu ihrer Familie zurückfinden? Dankbar zollt das einfühlsame Drama den Frauen den oft versagten Respekt als Stützpfeiler der indischen Gesellschaft. Seit mehr als vierzig Jahren ist Hauptdarstellerin Rekha nicht zuletzt durch ihre Wandlungsfähigkeit eine feste Größe in Bollywood. Ihre Mitwirkung in mehr als 180 Filmen brachte ihr unter anderem einen National Film Award und drei Filmfare Awards ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rekha (Bharti Bhatia) Anupam Kher (Mr. Sammy) Originaltitel: Super Naani Regie: Indra Kumar Drehbuch: Vipul Mehta Altersempfehlung: ab 6