Disney Cinemagic 12:00 bis 13:20 Trickfilm Nicolas, der kleine Weihnachtsmann F, B 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Der 7-jährige Nicolas bereitet sich nach erfolgreich absolvierter Ausbildung auf seinen ersten Einsatz als Weihnachtsmann vor. Dabei ist er so pflichtbewusst, dass ihm sein kindliches Staunen abhanden kommt und genau das erweist sich als Problem! Nur zwei Tage vor dem Fest der Liebe droht die Magie der Weihnacht aufgrund von Nicolas' Ernsthaftigkeit verloren zu gehen. Der Rat der Weihnachtsmänner sieht keine andere Möglichkeit, als Nicolas von seinen Pflichten zu entheben. Nun muss er beweisen, dass persönliche Größe nichts mit dem Alter zu tun hat. Wird er es schaffen, Weihnachten zu retten? Es gibt einen neuen Weihnachtsmann - und das ist der kleine Nicolas. Der Siebenjährige soll in die Fußstapfen des nun in den Ruhestand kehrenden Santa treten. Doch kann es gut gehen, wenn ein Kind diesen Job übernimmt? Offenbar nicht, denn scheinbar hat Nicolas einen Fehler gemacht und nun droht Weihnachten zwei Tage vor dem Fest ins Wasser zu fallen. Kann der Junge die Krise abwenden und die Magie der Weihnacht retten? Er will es versuchen, doch der Rat der Weihnachtsmänner will ihn absetzen. Nicolas setzt nun alles auf eine Karte. Originaltitel: L'apprenti Père Noël et le flocon magique Regie: Luc Vinciguerra Drehbuch: Alexandre Reverend, Luc Vinciguerra, David Freedman Musik: Robert Marcel Lepage