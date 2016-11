Animal Planet 00:00 bis 00:45 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Trübe Wasser USA 2013 Merken Naegleria fowleri ist ein amöbenähnlicher Einzeller. Befällt er einen Menschen, kann er eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute auslösen. Courtney Nash hat sich beim Baden im St. Johns River in Florida mit dem Schädling infiziert. Der Parasit ist in das Nervensystem des Mädchens eingedrungen und hat sich dort vermehrt. Das Immunsystem der 16-Jährigen versucht sich gegen den Eindringling zu wehren, doch Courtneys Überlebenschancen stehen schlecht. Der Krankheitsverlauf endet fast immer tödlich, die meisten Patienten sterben innerhalb einer Woche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Collins (Patricia Nash) Robin Hopkins (Mom) Jaclyn Montgomery (Courtney Nash) Michael Edward Murphy (Tristan) Kei'la Ryan (Nurse) Originaltitel: Monsters Inside Me