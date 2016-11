Animal Planet 15:20 bis 15:40 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken Kater Simon sitzt verängstigt auf einem Baum in acht Metern Höhe und ist nach 40 Stunden schon halb verhungert und sehr geschwächt. Um dem armen Tier zu helfen, bricht Katzenretter Shaun sofort nach Bothell, Washington, auf. Auch seine Besitzerinnen Christy und Diane sind völlig kaputt, weil sie die ganze Nacht auf den Beinen waren, um ihre Katze durch ständiges Zureden zu beruhigen. Da Simon nicht sehr zahm ist, drückt Shaun den beiden gleich das Sprungtuch in die Hand. Falls der Kater vom Baum hechtet, können sie ihn im Notfall damit auffangen. Doch der Aufprall einer fünf Kilo schweren Katze im freien Fall wird heftig werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue