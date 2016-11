National Geographic People 03:25 bis 03:55 Dokumentation Chasing Time Chasing Time in Amsterdam GB 2001-2003 2016-12-12 05:50 Stereo 16:9 Merken In London haben sie sich kennen gelernt, jetzt reisen sie gemeinsam nach Amsterdam, um einen schönen Urlaub in der Grachtenstadt zu gewinnen: Die Britin Maxine Barker und der aus der Türkei stammende Ahmet Kartal rasen durch Amsterdam, immer im Kampf gegen die Uhr. Innerhalb von zwölf Stunden müssen sie ihre Aufgaben lösen. Vom Blumenmarkt geht's ins Rijksmuseum, wo sie Rembrandts "Nachtwache" bestaunen. Sie essen Matjes, fotografieren Angehörige von 20 verschiedenen Nationen, und im Rathaus nehmen sie spezielle Messgeräte in Augenschein, die den Wasserstand der Nordsee anzeigen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chasing Time