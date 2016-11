National Geographic People 00:00 bis 00:50 Dokumentation Berufe am Limit Katastrophenreporter im Einsatz USA 2003 2016-11-30 04:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Ihre Leidenschaft ist die Gefahr. Für ein spektakuläres Bild riskieren sie ihr Leben. Extremfilmer wie Geoff Mackley arbeiten an den gefährlichsten Orten der Welt. Als der neuseeländische Vulkan Ruapehu 1995 ausbrach, wagte sich Geoff als erster Reporter in unmittelbare Nähe der glühenden Lavamassen. Das Resultat: packende Filmaufnahmen, die ihresgleichen suchen. Die jüngste Leidenschaft des unerschrockenen Katastrophenreporters: Orkane und Tornados. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cheating Death