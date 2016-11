National Geographic People 22:30 bis 23:10 Dokumentation Reisefieber Dubai AUS 2012 2016-11-30 03:55 Stereo 16:9 HDTV Merken In den Vereinigten Arabischen Emiraten prallen uralte Traditionen und die moderne Welt eindrucksvoll aufeinander. Mittendrin liegt Dubai, ein Großstadtgigant, der an einer Seite von der Arabischen Wüste, an der anderen vom Persischen Golf flankiert wird. Eine Stadt des Überflusses mit dem weltweit größten Gebäude, dem ebenfalls weltweit größten Einkaufszentrum und allerlei anderen von Menschen erschaffenen Attraktionen, die Ihnen die Sinne rauben werden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug