National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-11-30 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Allan lebt am Rand der Gesellschaft und hat bereits seit geraumer Zeit gesundheitliche Probleme. Er war schon immer sehr dünn, aber als er Dr. Sion Morris diesmal in der Praxis aufsucht, scheint er noch mehr abgenommen zu haben. Er gibt Umzugsstress als Grund für seinen Gewichtsverlust an, aber Dr. Morris hat eine völlig andere Vermutung: Er glaubt, dass sein Patient in großen Mengen Crack konsumiert. Als er ihn darauf anspricht, behauptet Allan, keine Drogen mehr zu nehmen. Dr. Morris setzt dennoch alles daran, ihm die hohen Risiken der Sucht noch einmal unmissverständlich deutlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice