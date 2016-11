Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Ik Vertrek Marleen en Frans NL 2013 HDTV Merken Marleen en Frans verruilen hun rijtjeshuis in Almere voor een boerenhoeve in de Creuse. In het gehuchtje Basville willen ze een chambre 'd hôtes mét table 'd hôtes en twee gîtes beginnen. Wie zin heeft in een escargot of fois gras heeft pech, want wat ze serveren zal biologisch én vegetarisch zijn. Maar voor het zover is, moet er eerst worden verbouwd. Het budget is beperkt en de hoeveelheid werk maar nauwelijks te overzien. Vol goede moed slaat het stel aan het doe-het-zelven. Houtworm bestrijden, tegelen, leidingen leggen; Marleen en Frans draaien hun hand er niet voor om. Maar dan stuiten ze op een probleem van heel andere orde: het doucheputje past niet. Alle soorten, maten en modellen worden uitgeprobeerd, maar niets werkt. Ondertussen zouden ze bijna vergeten dat het lekke dak ook nog gerepareerd moet worden. De tijd verstrijkt en Frans en Marleen ploeteren door. Of ze dit toeristenseizoen hun eerste gasten kunnen verwelkomen met een vegetarische hap, blijft nog even de vraag. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ik vertrek