ONE 18:35 bis 19:05 Show Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von ... Katrin Bauerfeind D 2016 Deutschlands respektloseste Sketch Comedy "Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von..." geht in die zweite Staffel. Das fünfköpfige Ensemble Hendrik von Bültzingslöwen, Samy Challah, Laura Schwickerath, Alexander Wipprecht und Neuzugang Kathrin Osterode machen vor nichts Halt! "Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von" entdeckt eine historische Ausgabe der 3Sat Sendung 'Bauerfeind assistiert'. Katrin Bauerfeind assistiert "Deutschlands Lieblingsdiktator und Selfmade Führer" Adolf Hitler. Außerdem zeigt Katrin Bauerfeind, dass mit ihrer Stimme wirklich alles verführerisch klingt und beschwert sich als Miss Moneypenny über den sexistischen James Bond. Gäste: Hendrik von Bültzingslöwen, Samy Challah, Laura Schwickerath, Alexander Wipprecht, Neuzugang Kathrin Osterode Originaltitel: Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von... Regie: Patrick Arbeiter