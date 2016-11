n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Young, French and Jihadist: The New ISIS Recruits F 16:9 HDTV Live TV Merken Immer mehr Europäer folgen dem Ruf der IS-Recruiter und ziehen nach Syrien oder in den Irak. Sie schließen sich den islamischen Extremisten im Kampf gegen die westliche Welt an. Doch wer sind dieser Menschen und was motiviert sie zu diesem folgenschweren Schritt? Wie geht der IS vor, um Nachwuchs zu rekrutieren? Die n-tv Dokumentation blickt hinter die Kulissen des Terror-Netzwerkes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Young, French and Jihadist: the New ISIS Recruits

