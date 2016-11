ORF 3 15:20 bis 15:45 Dokumentation Kultsteine-Heilquellen-Zauberberge Stereo Untertitel 16:9 Merken Vorarlberg und die angrenzenden Regionen bieten eine Fülle sagenumwobener Plätze, Quellen und Steine, zu denen heute noch Menschen aller Gesellschaftsschichten pilgern: der Kniestein des heiligen Fridolin auf dem Liebfrauenhügel von Rankweil zum Beispiel soll Rheumaschmerzen lindern, der Kultstein bei St. Arbogast ist Ritualstein und Heilstein, von der "Heilenden Eibe" in Tosters schneiden sich Gläubige ein Stück Rinde ab, nahe Schwarzenberg befindet sich die Ilgaquelle, deren Wasser gegen Augenleiden helfen soll. Was veranlasst Menschen zu diesen kultischen Orten zu pilgern? Tiefer Glaube? Verzweiflung? Neugier? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kultsteine-Heilquellen-Zauberberge

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:30

Seit 90 Min. Sugarland Express

Roadmovie

ARTE 14:05 bis 15:50

Seit 85 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 40 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 40 Min.