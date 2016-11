Schweiz 2 12:50 bis 13:15 Dokumentation City Lights - Neuseeland Sports D 2013 Stereo HDTV Merken Neuseeland ist ein geografisch isolierter Inselstaat im südlichen Pazifik. Er besteht aus einer Nord- und einer Südinsel sowie zahlreichen kleineren Inseln. Die spektakuläre Landschaft und freundlichen Einwohner locken Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt an. Unvorstellbare Kräfte formten einst dieses Land, die heute noch deutlich zu spüren sind. Rotorua ist ein Kurort auf der Nordinsel an der Bay of Plenty und bietet eine Reihe von Sport-Freizeitaktivitäten für Abenteuersuchende. Beim Zorbing erlebt man eine Schleuderpartie den Hang hinunter, verpackt in einer mit Luft und Wasser gefüllten doppelhülligen PVC-Kugel. Wer den ultimativen Kick sucht, findet ihn im Bungee-Jumping- oder Skydiving-Paradies in Taupo. Die eigene Angst zu überwinden und den tollkühnen Sprung in die Tiefe zu wagen, kommt beinahe einem Ritual gleich. Erfinder des modernen Bungee-Jumpings sind die Lianenspringer der Vanuatu. Sie stürzten an Lianen von hohen Sprungtürmen in die Tiefe, was für die Stammesmitglieder ein Beweis der Männlichkeit war. Beim Skydiving oder Fallschirmspringen lassen sich Begegnungen mit faszinierender Natur und sportlicher Aktivität miteinander verbinden - Adrenalinkick eingeschlossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: City Lights