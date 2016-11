TV5 22:32 bis 23:00 Sonstiges Paysans du monde: La révolution agriculturelle Espagne F 2014 Merken Située dans le sud-ouest du pays, la région d'Extrémadure, en Espagne, partage ses frontières avec le Portugal. Loin des sites touristiques, elle reste un trésor caché du patrimoine culturel et possédant une végétation riche et variée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paysans du monde Regie: Frédéric Planchenault