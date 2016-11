Sky Sport Austria 23:45 bis 01:45 Basketball Basketball: Österreich Swans Gmunden - WBC Raiffeisen Wels, 10. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Partystimmung in Oberösterreich! Sowohl bei den Swans als auch bei Vizemeister Wels läuft es. Gmunden gewann die letzten drei Matches in Folge, setzte sich zuletzt 79:71 bei den Traiskirchen Lions durch. "In den ersten 15 Minuten haben wir sehr gutes Teambasketball gespielt", fand WBC-Headcoach Mike Coffin, "dann riss etwas der Faden, wir haben den Ball nicht mehr so gut bewegt. Am Ende haben wir verdient gewonnen." Vor dem spielfreien Wochenende rappelte sich der WBC nach dem 82:86-Dämpfer gegen Wien wieder auf, besiegte die Lions auswärts 82:71. Jetzt geht's im Derby ans Eingemachte: Wer legt den besseren Move aufs Parkett? Beide Teams sind mit zwölf Zählern punktgleich. Kommentar:. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie