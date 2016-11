Sky Sport Austria 16:45 bis 18:45 Basketball Basketball: Österreich UBSC Raiffeisen Graz - ece Bulls Kapfenberg, 9. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Nach vier Pleiten in Folge sind die Bulls Kapfenberg zurück im Spiel. Das Team von Michael Schrittwieser ging in den letzten beiden Matches jeweils als Sieger vom Parkett. "Ich bin richtig glücklich über diesen Sieg, der war heute besonders wichtig", freute sich US-Forward Kareem Jamar über den 78:74-Erfolg gegen die Dukes. Auch Teamkollege Armin Woschank konnte durchatmen: "Wir haben es uns unnötig schwer gemacht und es ist unnötig knapp geworden zum Schluss." Bei Gegner Graz ist momentan niemand glücklich. Der UBSC verlor die letzten drei Partien in Serie. Nach der 70:78-Schlappe in Gmunden war Manager Michael Fuchs angefressen: "Wir haben in einer entscheidenden Phase vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie