France 3 08:11 bis 08:36 Sonstiges Ninjago Le jour du dragon USA, DK, CDN, SIN 2014 Stereo 16:9 Merken Sensei Wu, est un ancien rescapé de la première guerre des serpents et en possession de quatre armes d'or. Son premier élève est Cole à qui il donne la faux de terre, puis Wu rencontre Jay (ninja bleu et maître de la foudre) et Zane (ninja blanc puis de titane et maître de la glace). Le Sensei finit par trouver Kai (ninja rouge et maître du feu) et sa s?ur Nya (samurai X puis ninja et maître de l'eau). Ils doivent donc combattre de nombreux ennemis (Les tribus serpentines, Garmadon, Overlord numérique, Chen, Moro...) pour sauver Ninjago. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 268 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 178 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 178 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 178 Min.