Août 1957. Un écrivain célèbre d'une quarantaine d'années, Jacques Cormery, rend visite à sa mère qui demeure à Alger. La ville est en état de guerre. Il se souvient de ses années d'écolier et de collégien, de ses amis européens et algériens et de monsieur Bernard, cet instituteur qui l'a projeté vers une vie inconcevable pour un enfant né dans une famille pauvre et analphabète. Fidèle à son passé, que peut-il faire pour réconcilier ceux qui, comme lui, pieds-noirs et Algériens, sont nés sur le même sol, mais que le mouvement de l'histoire a transformés en ennemis héréditaires ?... Schauspieler: Jacques Gamblin (Jacques Cormery 1957) Catherine Sola (Catherine Cormery 1957) Maya Sansa (Catherine Cormery 1924) Denis Podalydès (Monsieur Bernard) Ulla Baugue (La grand-mère) Nicolas Giraud (L'oncle Etienne 1924) Nino Jouglet (Jacques 1924) Originaltitel: Le premier homme Regie: Gianni Amelio Drehbuch: Albert Camus, Gianni Amelio Musik: Franco Piersanti