France 3 22:30 bis 00:05 Sonstiges Commissaire Magellan Chasse gardée F 2012 Stereo 16:9 Au cours d'une partie de chasse, Hubert Mouillot, self-made-man et grand patron dans l'industrie de la bière, est tué d'une balle en plein coeur. Très vite, Magellan a l'intuition qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de chasse et que le meurtrier se trouve parmi les quelques personnes qui l'accompagnaient dans sa battue. Mais entre la romancière Bénédicte Lafage, à la vie privée sulfureuse, François Latournerie, le dandy héritier d'une entreprise concurrente, Bernard, le meilleur ami, qui semble avoir beaucoup à cacher, Blanche, la fille torturée de la victime, et le jeune garde-chasse qui vénérait son patron comme un père, les mobiles ne manquent pas... Schauspieler: Jacques Spiesser (Simon Magellan) Moon Dailly (Lucy Tran) Flore Bonaventura (Juliette Magellan) Lou Lévy (Cordelia Magellan) Bernard Alane (Paul Gavrillac) Nathalie Besançon (Florence Higel) Smaïl Mekki (Nabil) Originaltitel: Commissaire Magellan Regie: Etienne Dhaene Drehbuch: Laurent Mondy, Céline Guyot, Martin Guyot Kamera: Alain Ducousset