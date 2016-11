France 3 20:55 bis 22:30 Sonstiges Magellan et Mongeville F 2016 Stereo 16:9 Merken En pleine nuit, deux jeunes femmes sont percutées au bord d'une route par un chauffard : Sabine est tuée sur le coup, mais Laurène a survécu. Cette dernière explique aux enquêteurs que le conducteur a pris la fuite après l'accident. Les soupçons se portent très vite sur Cédric, un apprenti garagiste plusieurs fois condamné pour vols de voiture et délits routiers. Cédric a l'habitude d'emprunter les voitures de certains clients pour des virées nocturnes. Toutes les preuves pèsent donc contre lui. Magellan l'invite à se faire assister d'un avocat. Le jeune homme fait alors appel à Mongeville, ancien magistrat et vieil ami de Magellan, les deux hommes ayant fait leurs études de droit ensemble... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jacques Spiesser (Simon Magellan) Francis Perrin (Antoine Mongeville) Gaëlle Bona (Valentine) Nathalie Besançon (Florence) Marie de Stefano (Cordélia) Clémence Bretécher (Laurène) Guillaume Denaiffe (Daniel) Regie: Etienne Dhaene Drehbuch: Céline Guyot, Martin Guyot