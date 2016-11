France 3 09:03 bis 10:20 Sonstiges Scooby-Doo et le sabre du samouraï USA 2009 Stereo 16:9 Merken Scooby-Doo et Sammy doivent éclaircir le grand mystère des arts martiaux. C'est ainsi que l'équipe de "Mystère & Cie" traverse les continents à la recherche d'un trésor qui leur permettrait de résoudre toute une série d'énigmes ancestrales. Ils doivent aller plus vite que le dangereux Samouraï Noir, entouré de ses soldats fantômes pour trouver le Sabre du Destin, une épée magique qui apporte d'incroyables pouvoirs. Au cours de leur périple, Scooby-Doo et Sammy sont embrigadés par un maître d'armes qui leur apprend le Bushido, le code des principes moraux des samouraïs. Leur enseignement est vite mis à l'épreuve face à une armée de robots ninjas incontrôlables.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scooby-Doo! And the Samurai Sword Regie: Christopher Berkeley Drehbuch: Joe Sichta