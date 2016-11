WDR 22:30 bis 23:15 Diskussion Was wollt ihr denn?! Die schlichte Samstagabend Show - Das Dienstleistungsfernsehen mit Thorsten Schorn D 2016 2016-11-26 01:30 Stereo HDTV Neu Merken In seiner neuen Unterhaltungsshow "Was wollt Ihr denn?!" greift Thorsten Schorn auf, was die Zuschauerinnen und Zuschauer bewegt. Er besucht sie zu Hause und fragt nach ihren Wunschthemen, die sein Team und er dann mit Witz und Hintersinn im Studio umsetzen. In der Pilotsendung geht es unter anderem darum, etwas gegen den sprachlichen Verfall in den sozialen Netzwerken zu unternehmen. "Unsere Rubrik ,Aber bitte mit Stil' gibt Formulierungshilfen, um Spott, Häme und auch Hass stilvoller zu artikulieren", verrät Thorsten Schorn. An lustigen Hunden und Katzen haben sich die Menschen satt gesehen. Herr Schlömer aus Köln-Widdersdorf schlägt vor, lieber mal die Milchkuh und ihre großen Verdienste ins Rampenlicht zu rücken. Ungewöhnlicher Auftrag, wird aber erledigt! Stimmt es wirklich, dass der Deutsche neuerdings Feminist ist und der gepflegte Altherrenwitz damit passé? Thorsten Schorn und sein Team machen den Faktencheck im Karneval. Unterstützt wird Thorsten Schorn von der Außenreporterin Doro Breuer und 1LIVE-Gefahrensucher Daniel Danger. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thorsten Schorn Gäste: Gäste: Doro Breuer (Außenreporterin), Daniel Danger (1Live-Reporter) Originaltitel: Was wollt ihr denn?!