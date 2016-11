Schweiz 1 20:05 bis 21:00 Dokumentation Typisch Schweiz? CH 2016 2016-11-24 01:40 Stereo HDTV Merken Die zweiteilige Dokumentarfilmserie ist eine Annäherung an die statistischen Besonderheiten der Schweiz und eine empirisch-ironische Suche nach den typischen helvetischen Eigenarten. Drei Reporter, Andy Herzog, Erik Bernasconi und Sophie Sallin, wollen herausfinden, was die Schweiz im Innersten zusammenhält. Entlang von statistischen Besonderheiten - dem dichten Schienennetz, der hohen Psychiaterdichte, der Arbeitswut, dem gewissenhaften Recycling oder der typisch schweizerischen Kompromissfreudigkeit - treffen sie die typischsten Vertreter dieser typischsten Schweizer Eigenschaften. Im ersten Teil sind es unter anderen der bahnverrückte Flottenchef der SBB Yves Marclay, der 18-jährige Schweizermeister im Plattenlegen Davide Donati oder die Mitte-Politikerin und Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. Gleichzeitig machen die Reporter eine aktuelle Bestandsaufnahme der Stimmungslage im Land und führen eine Volksbefragung in allen vier Landesteilen durch. Welche Menschen stecken hinter den Daten, auf deren Basis die Statistiken eines Landes errechnet werden? Was ist für sie typisch schweizerisch? Die Reporter werden dabei mit überraschenden Träumen, Wünschen, Hemmungen und Abgründen konfrontiert. Und wenn sie gar nicht mehr weiterwissen, besuchen sie zur Neuorientierung den Crashkurs "Typically Swiss"; dort bringt eine US-Professorin Nichtschweizerinnen und -schweizern das Überleben auf freier Schweizer Wildbahn bei. Der Zweiteiler "Typisch Schweiz?" ist in allen vier Sprachregionen des Landes zu sehen. Die Regisseure Matthias Günter und Andy Herzog haben eng mit dem Bundesamt für Statistik zusammengearbeitet. So entstand die Basis für ein liebevoll-ironisches Porträt, welches das Land zwischen Genie und Wahnsinn, Stolz und Selbstzerknirschung zeigt. Ein unterhaltsamer, pointierter und statistisch relevanter Blick in die Schweizer Volksseele. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Typisch Schweiz?