TF1 22:40 bis 23:30 Sonstiges Person of Interest Détectirs USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Reese protège Ethan Garvin, un analyste de la police de New York. Celui-ci travaille sur le logiciel ShotSeeker, capable de repérer un coup de feu dans toute la ville en utilisant des micros placés un peu partout. L'utilisation de ce logiciel était sur le point d'être arrêtée car trop de bruits anodins comme ceux de pots d'échappement étaient pris pour des coups de feu mais Ethan est intervenu et est arrivé à différencier les fausses alertes des vrais coups de feu. Un soir, alors qu'il était sûr d'avoir analysé des coups de feu chez une ancienne connaissance, Kupra, ShotSeeker classe l'événement en fausse alerte. Cela met Ethan en danger... Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Samantha Shaw) Brett Cullen (Nathan Ingram) Cara Buono (Martine Rousseau) Originaltitel: Person of Interest Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Lucas O'Connor Musik: Ramin Djawadi