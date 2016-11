TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Neuf vies pour Noël USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Zachary, un jeune pompier, aime passionnément sa liberté et ne croit pas en l'amour, s'investissant corps et âme dans son métier. Marilee, une jeune femme, s'investit dans ses études. Le peu de temps qui lui reste est consacré à du bénévolat dans un refuge. Elle non plus ne veut rien savoir de l'amour, du moins tant qu'elle n'aura pas terminé ses études. Mais Zachary et Marilee se rencontrent et, de fil en aiguille, nouent une amitié. Zachary offre de partager son appartement avec elle lorsqu'elle est expulsée de son logement. Peu à peu, l'amour semble se frayer un chemin dans leurs coeurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Routh (Zachary Stone) Kimberly Sustad (Marilee White) Stephanie Bennett (Jaclyn) Chelsea Hobbs (Blair) Sean Tyson (Ray) Dalias Blake (Mark) Gregory Harrison (Chief Sam) Originaltitel: The Nine Lives of Christmas Regie: Mark Jean Drehbuch: Sheila Roberts, Nancey Silvers Musik: Lawrence Shragge